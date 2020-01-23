Kütahya'da 'Süt kardeşler' tiyatrosu - Son Dakika
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Kütahya'da 'Süt kardeşler' tiyatrosu

7 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Süt Kardeşler" tiyatro gösterimini vatandaşlarla birlikte izledi.

Kütahya'da 'Süt kardeşler' tiyatrosu, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Süt Kardeşler" tiyatro gösterimini vatandaşlarla birlikte izledi.


İlk olarak Türk Tiyatrosu'nun ustalarından Nejat Uyur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla sahnelenmiş olan "Süt Kardeşler" adlı müzikli oyun Kütahyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezinde seyirciyle buluşan "Süt Kardeşler" tiyatro gösterimi kostümleriyle, dekoruyla izleyicilerini 1950'li yıllara götürdü.


"Asabi-komedi" diye nitelendirilen oyunun sona ermesiyle birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tiyatro sanatçılarını performansından dolayı tebrik ederek, günün anısına hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
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