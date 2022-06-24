Süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

24.06.2022 12:22
Süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde oturan 41 yaşındaki 4 çocuk annesi Öznur Türegün, ineklerin sütünü sağmak amacıyla evinin avlusunda bulunan ahıra girdi. Bir süre sonra kadının ahırdan çıkmadığını fark ederek ahıra giren yakınları Türegün'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan inceleme sonucu, ahırdaki elektrik kaçağı nedeniyle Türegün'ün akıma kapılarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öznur Türegün'ün cansız bedeni, Altıntaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Yalova'da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Yalova'da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:12:34. #1.12#
SON DAKİKA: Süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement