Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde oturan 41 yaşındaki 4 çocuk annesi Öznur Türegün, ineklerin sütünü sağmak amacıyla evinin avlusunda bulunan ahıra girdi. Bir süre sonra kadının ahırdan çıkmadığını fark ederek ahıra giren yakınları Türegün'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Süt sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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