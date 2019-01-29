Kütahya'da Tabanca Şeklinde 20 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
32 dakika önce
Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kütahya
'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul
'dan Antalya
istikametine gitmekte olan giden 07 AEG 112 plakalı otomobilde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine aracı çevre yolu üzerinde durdurdu. Polis
, otomobilde yaptığı aramada arka tampon içerisine inşaat telleriyle bağlanmış poşet içerisinde 5 bin 200'ü tabanca şeklinde yapılmış, 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Haplarla (Ecstasy) ilgili araçtaki M.Ç.K. (34) ve H.G. (40) gözaltına alındı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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