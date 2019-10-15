Kütahya'da tahta arabalı yarış heyecanı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Üzüm Festivali'nde tahta arabalarla yapılan 'BulamuRalli', renkli görüntülere sahne oldu.

Muratlı köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan Üzüm Festivali, Kayabaşı mevkisinde yapıldı. Türk bayrakları açılan festivalde, Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.