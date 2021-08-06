Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü H.Ö. (29) yaralandı.
Kaza, Hisarcık- Emet yolu Yeşilova mevkisinde meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 43 PB 378 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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