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Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyonu

1 saat önce

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyonuKütahya'da Jandarma ekiplerinde baskın yapılan bir evde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin 500 adet sikke ile yaklaşık bin adet değişik objeler ele geçirilirken, tarihi eserlerle ilgili pazarlık yaptığı belirlenen 4...

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyonu

Kütahya'da Jandarma ekiplerinde baskın yapılan bir evde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin 500 adet sikke ile yaklaşık bin adet değişik objeler ele geçirilirken, tarihi eserlerle ilgili pazarlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Doğalar köyünde 4 kişinin tarihi eser sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan Jandarma ekipleri Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve objeleri yere sererek pazarlık yaptıkları esnada suç üstü yakaladı. Operasyonda E.H., N.A., Ş.O. ve Ç.T. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 2 bin 500 adet tarihi değeri olan sikke ve yaklaşık 500 adet çeşitli tarihi objeler ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyonu

Jandarma, Kütahya, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
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