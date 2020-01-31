Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

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Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
7 saat önce
Hisarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta tarihi eser niteliğinde iki heykel ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:26 Kaynak: AA
Hisarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta tarihi eser niteliğinde iki heykel ele geçirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hisarcık ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin pazarlanmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli E.P'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis, tarihi eser niteliğinde insan figürlü 2 heykel ele geçirdi.
Sürücü E.P. hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen eserler de incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne gönderildi.
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