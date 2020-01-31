Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Sürücü E.P. hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen eserler de incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli E.P'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis, tarihi eser niteliğinde insan figürlü 2 heykel ele geçirdi.

Hisarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta tarihi eser niteliğinde iki heykel ele geçirildi.

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