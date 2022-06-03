Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslanapa ilçesi ile kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, el yazması Kur'an-ı Kerim, Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen av tüfeği, gümüş sikke, 8 dedektör ve 3 yer altı sinyal görüntüleme cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.