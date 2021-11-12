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Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

12.11.2021 23:51
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Kütahya'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 90 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 90 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında İ.T'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 82 adet sikke, 3 yüzük, 2 kolye ucu, bir haç, bir anahtar ve kalp obje ele geçirdi.

Şüphelinin Aslanapa ilçesindeki evinde yapılan aramada ise bir adet dedektör bulundu.

Şüpheli gözaltına alınırken, kaçak define kazılarında bulunduğu değerlendirilen eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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