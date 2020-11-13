Kütahya'da tarihi eser niteliğinde 3 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da tarihi eser niteliğinde 3 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

13.11.2020 15:33
Kütahya'da tarihi eser niteliğinde 3 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da ellerindeki 3 Kur'an-ı Kerim'i alıcı gibi davranan polise satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da ellerindeki 3 Kur'an-ı Kerim'i alıcı gibi davranan polise satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 Kur'an-ı Kerim'i pazarlamak istediği bilgisine ulaştı.

Alıcı gibi davranan ekipler, Kur'an-ı Kerimleri kendilerine satmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.

Kur'an-ı Kerimler muhafaza altına alınırken, zanlı hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem başlatıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da tarihi eser niteliğinde 3 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika


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