Kütahya'da tarihi eser niteliğinde 3 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika

Alıcı gibi davranan ekipler, Kur'an-ı Kerimleri kendilerine satmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 Kur'an-ı Kerim'i pazarlamak istediği bilgisine ulaştı.

Kütahya 'da ellerindeki 3 Kur'an-ı Kerim'i alıcı gibi davranan polise satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

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