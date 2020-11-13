Kütahya'da tarihi eser niteliğinde 3 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da ellerindeki 3 Kur'an-ı Kerim'i alıcı gibi davranan polise satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 Kur'an-ı Kerim'i pazarlamak istediği bilgisine ulaştı.
Alıcı gibi davranan ekipler, Kur'an-ı Kerimleri kendilerine satmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.
Kur'an-ı Kerimler muhafaza altına alınırken, zanlı hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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