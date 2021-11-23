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Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

23.11.2021 20:54
Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Roma Dönemi'ne ait bir adet mezar stelini ve heykeli satmak isteyen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Roma Dönemi'ne ait bir adet mezar stelini ve heykeli satmak isteyen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Emet ilçesinde 2 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, Roma Dönemi'ne ait 1 adet mezar steli ve 1 adet heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Jandarma, Hisarcık, Kütahya, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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