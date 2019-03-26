Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu

Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunçbilek beldesi Merkez Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramalarda, bir valiz içinde 8 kadeh, hayvan ve insan figürlü iki obje, haç işaretli sürahi, mektup kutusu ve mühür, haç ve insan figürlü süs eşyası, küçük boy süs eşyası, haç işaretli iki kase, mermerden yapılmış insan figürlü obje olmak üzere Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 parça tarihi eser bulundu.

Araçta yolculuk eden M.Ç. ile B.T. ve N.A. gözaltına alınarak Tunçbilek Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Tavşanlı, Roma, Kütahya, Güncel
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