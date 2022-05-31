Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi

31.05.2022 21:33

Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi.

Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K isimli şahsın Tavşanlı ilçesindeki 3 ayrı adresine operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi.

İkametinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi
Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi
Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi
Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi
Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi
Kütahya'daki tarihi eser operasyonunda 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi

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Kaynak: İHA

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