Son Dakika Haberleri: Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bin 6 sikke ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bin 6 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bin 6 sikke ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke bulundu.

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bin 6 sikke ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yoncalı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden bir otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli otomobili Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı'nda durduran ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada, ön koltuğun altına gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke geçirildi.

Sürücü Osman Ö. gözaltına alındı.

Kütahya, Yoncalı, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti
Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 22:22:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bin 6 sikke ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]