Kütahya'da Tarım Alanları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığının (TÜİK
), yayınladığı Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre, Kütahya
'da 2017 yılında 3 Milyon 185 bin 497 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalış göstererek 3 Milyon 167 bin 134 dekar olduğu açıklandı.
Kütahya'nın bu değer ile en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye'de 29., Ege
Bölgesi illeri arasında 6. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol
,"2018 yılı geçici verilerine göre Kütahya'daki tarım alanlarının yüzde 77,3'ünü (2 Milyon 447 bin 624 dekar) tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 17,5'ini (552 bin 956 dekar) nadas alanı, yüzde 2,1'ini (66 bin 486 dekar) sebze bahçeleri alanı ve yüzde 3,2'sini (100 bin 68 dekar) meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı oluşturmaktadır. Kütahya'da 2018 yılında süs bitkileri alanı bulunmamaktadır. Ege Bölgesinde 2017 yılında 27 Milyon 575 bin 972 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artış göstererek 27 Milyon 655 bin 364 dekar olmuştur. Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam tarım alanı en büyük olan il 4 Milyon 985 bin 997 dekar ile Manisa
olurken, toplam tarım alanı en küçük olan il 2 Milyon 150 bin 484 dekar ile Uşak
ilidir" dedi. - KÜTAHYA