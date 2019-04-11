Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Tarım Alanları Azaldı

Kütahya'da Tarım Alanları Azaldı

2 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK), yayınladığı Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre, Kütahya'da 2017 yılında 3 Milyon 185 bin 497 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalış göstererek 3 Milyon 167 bin 134 dekar...

Kütahya'da Tarım Alanları Azaldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK), yayınladığı Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre, Kütahya'da 2017 yılında 3 Milyon 185 bin 497 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalış göstererek 3 Milyon 167 bin 134 dekar olduğu açıklandı.

Kütahya'nın bu değer ile en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye'de 29., Ege Bölgesi illeri arasında 6. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,"2018 yılı geçici verilerine göre Kütahya'daki tarım alanlarının yüzde 77,3'ünü (2 Milyon 447 bin 624 dekar) tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 17,5'ini (552 bin 956 dekar) nadas alanı, yüzde 2,1'ini (66 bin 486 dekar) sebze bahçeleri alanı ve yüzde 3,2'sini (100 bin 68 dekar) meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı oluşturmaktadır. Kütahya'da 2018 yılında süs bitkileri alanı bulunmamaktadır. Ege Bölgesinde 2017 yılında 27 Milyon 575 bin 972 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artış göstererek 27 Milyon 655 bin 364 dekar olmuştur. Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam tarım alanı en büyük olan il 4 Milyon 985 bin 997 dekar ile Manisa olurken, toplam tarım alanı en küçük olan il 2 Milyon 150 bin 484 dekar ile Uşak ilidir" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
Ege, Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fındık Üreticisi Gübre Fiyatlarından Şikayetçi AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:21:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Tarım Alanları Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]