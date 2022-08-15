Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk çaldığı malzemeleri satarken suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Fuatpaşa Mahallesindeki tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinden hırsızlık olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerince çalınan malzemelerin SSÇ E.K. (15) tarafından hurdacılık yapan iş yeri sahibi İ.A. (49) isimli şahsa sattığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya 'da tarım aletleri satan bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, çaldığı malzemeleri hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.

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Kaynak: İHA

Kütahya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

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