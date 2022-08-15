Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk çaldığı malzemeleri satarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk çaldığı malzemeleri satarken suçüstü yakalandı

15.08.2022 12:57
Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk çaldığı malzemeleri satarken suçüstü yakalandı

Kütahya'da tarım aletleri satan bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, çaldığı malzemeleri hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.

Kütahya'da tarım aletleri satan bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, çaldığı malzemeleri hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fuatpaşa Mahallesindeki tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinden hırsızlık olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerince çalınan malzemelerin SSÇ E.K. (15) tarafından hurdacılık yapan iş yeri sahibi İ.A. (49) isimli şahsa sattığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen yaklaşık 7 bin TL değerindeki hırsızlık malı müştekiye iade edilirken, şüpheli İ.A. Polis Merkezi Amirliğine, SSÇ E.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu Ankara Adliyesi'nde tavan çöktü Ankara Adliyesi'nde tavan çöktü Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Kütahya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk çaldığı malzemeleri satarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:51:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk çaldığı malzemeleri satarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement