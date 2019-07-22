Son Dakika Haberleri: Kütahya'da tarla kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kütahya'da tarla kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde iki aile arasında tarla yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kütahya'da tarla kavgası: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde iki aile arasında tarla yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırbaşı köyünde tarla meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Necip Basmaz (46) ile yeğeni Gülsüm Yıldız (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Necip Basmaz'ın ağabeyinin eşi Ayşe Basmaz (50) yaralandı. Durumu ağır olan Ayşe Basmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, olaya karıştığı öğrenilen ve kaçan S.Ç.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. - KÜTAHYA
Çayırbaşı, Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Babamı bu ellerle mi öldürdün" diyerek doktora saldıran 3 kız kardeş hakim karşısına çıktı! Nijerya'da fidye vakaları bitmiyor: 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı Doğal yaşam parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı Son dakika! Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 21:17:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da tarla kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]