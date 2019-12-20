Kütahya'da tarlada bulunan tarihi mezar taşı müzeye teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da tarlada bulunan tarihi mezar taşı müzeye teslim edildi - Son Dakika

Kütahya'da tarlada bulunan tarihi mezar taşı müzeye teslim edildi

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir çiftçi tarafından tarlada bulunan Roma dönemine ait mezar taşı müzeye teslim edildi.

Kütahya'da tarlada bulunan tarihi mezar taşı müzeye teslim edildi, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir çiftçi tarafından tarlada bulunan Roma dönemine ait mezar taşı müzeye teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyünde çiftçilik yapan Ramazan Akdağ, traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada pulluğa bir cisim takıldı.

Akdağ, takılan cismin mermer olduğunu ve üzerinde eski dönemlere ait figürler bulunduğunu fark edince durumu köy muhtarı Niyazi Akkoç'a bildirdi.

Tarlaya gelen Akkoç, taşın tarihi eser olacağını düşünerek Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, taşı Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Kütahya Müze Müdürlüğü yetkilileri, taşın Roma dönemine ait olduğunu ve yıl içinde vatandaşlarca bulunan benzer 6 mezar taşının koruma altına alındığını belirtti.

Altıntaş, Kütahya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarlada çalışırken tarihi eser buldu
Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması Açıklaması - Son Dakika
19:48 HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan TEMSA'ya ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
19:48 Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı - Son Dakika
19:46 Deprem uzmanı Moriwaki: "Alınacak tedbirlerle deprem hasarı yüzde 70 azaltılabilir" - Son Dakika
19:46 DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da tarlada bulunan tarihi mezar taşı müzeye teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]