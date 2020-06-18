Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ahmet Şimşek yönetimindeki 43 AAJ 304 plakalı otomobil, Kütahya- Gediz kara yolu Karadin köyü kavşağı yakınında kontrolden çıkarak buğday tarlasına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Emine Şimşek, torunları Sıla ve Sinan Leylek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ile eşinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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