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Kütahya'da taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili - Son Dakika

Kütahya'da taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili

08.02.2022 23:22
Kütahya'da taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Hüseyin Efe/İHA)

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Kütahya, Kamu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili - Son Dakika


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