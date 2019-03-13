Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Taşlı Sopalı Kavga: 11 Yaralı

Kütahya'da Taşlı Sopalı Kavga: 11 Yaralı

27 dakika önce

Kütahya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3'ü kadın 11 kişi yaralandı.

Kütahya'da Taşlı Sopalı Kavga: 11 Yaralı, System.String[]
Kütahya'da iki aile arasında çıkan kavgada 3'ü kadın 11 kişi yaralandı.

İnköy Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah da kullanılan kavgada, taraflar birbirlerine balta, sopa ve taşlarla saldırdı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada A.P. silahla bacağından vuruldu, H.E, İ.E, H.E, H.E, Z.E, Y.Ö, F. Ö, B.Ö, M.D. ve A.D. ise darbedildi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün kadın olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin, hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilerin tedavilerinin ardından ifadelerini alacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:20 Kaynak: AA

İnköy Mahallesi, Kütahya, Güncel
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