Son Dakika Haberleri: Kütahya'da tefeci operasyonu
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Kütahya'da tefeci operasyonu

7 saat önce

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da tefeci operasyonu, System.String[]

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, kentte, tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 gaz tabancası ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddia edilen Y.A, D.Y, ve G.U. gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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