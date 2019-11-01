Kütahya'da tefeci operasyonu

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, kentte, tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 gaz tabancası ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddia edilen Y.A, D.Y, ve G.U. gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.