Son Dakika Haberleri: Kütahya'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

7 saat önce

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) ekipleri, kentte, tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları iddia edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 gaz tabancası ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.


Tefecilik yaptıkları iddia edilen Y.A., D.Y. ve G.U. sağlık kontrollerinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - KÜTAHYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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