Kütahya'da tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ihtiyacı olan kişilere para vererek yüksek oranda aylık faiz uygulayıp "tefecilik" suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik yaklaşık bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, S.U, M.A, Ş.A, H.Y, Ç.A, I.Ş, H.Ö. ve M.L. gözaltına alındı.

Zanlıların mağdur ettikleri kişilerin, ağırlıklı olarak emekli ve kamu görevlisi gibi sabit gelirliler olduğu öğrenildi.