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Kütahya'da tefecilik operasyonuna 3 tutuklama

58 dakika önce

Kütahya'da tefecilik operasyonuna 3 tutuklamaKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da tefecilik operasyonuna 3 tutuklama
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tavşanlı ilçesinde bazı şüphelilerin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tavşanlı ilçesinde şüpheliler E.H., H.H. ve T.S. evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada senetler, araç satış sözleşmeleri, alacakların yazılı olduğu fişler ve ajandalar, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ile mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan şüpheliler E.H., H.H. ve T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:07 Kaynak: DHA
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