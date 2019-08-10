Kütahya'da tefecilik operasyonuna 3 tutuklama
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Kütahya'da tefecilik operasyonuna 3 tutuklamaKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:07 Kaynak: DHA
'da tefecilik operasyonuna 3 tutuklama
KÜTAHYA'nın Tavşanlı
ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tavşanlı ilçesinde bazı şüphelilerin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tavşanlı ilçesinde şüpheliler E.H., H.H. ve T.S. evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada senetler, araç satış sözleşmeleri, alacakların yazılı olduğu fişler ve ajandalar, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ile mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan şüpheliler E.H., H.H. ve T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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