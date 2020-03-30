Kütahya'da tek katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

Kütahya'da tek katlı ahşap ev yandı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ahşap ev yandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ahşap ev yandı.
Domurköy'de Kadriye Kardaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinleri hortumlarla su tutarak alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.
İhbar üzerine gelen Çukurca ile Domaniç belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık bir saatte söndürdü.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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