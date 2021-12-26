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Kütahya'da telef olan sokak köpekleriyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Kütahya'da telef olan sokak köpekleriyle ilgili inceleme başlatıldı

26.12.2021 16:01
Kütahya'da telef olan sokak köpekleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Kütahya'da 4 sokak köpeğinin telef olmuş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'da 4 sokak köpeğinin telef olmuş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi yakınında ölü köpekler bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, 4 köpeğin telef olduğunu belirledi.

Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "İlk incelemede ölümlerin ateşli silahtan kaynaklanmadığı ancak zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilmiştir. İç organlarından alınan numuneler İzmir Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş, olayla ilgisi olabileceklerin tespitine yönelik adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kütahya'da telef olan sokak köpekleriyle ilgili inceleme başlatıldı

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İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da telef olan sokak köpekleriyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika


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