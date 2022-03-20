Kütahya'da telefon dolandırıcıları tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da telefon dolandırıcıları tutuklandı

20.03.2022 00:07

Kütahya'da telefon dolandırıcıları tutuklandı Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı adamı dolandıran biri kadın toplam 4 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da telefon dolandırıcıları tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı adamı dolandıran biri kadın toplam 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, S.B. ve K.T. isimli dolandırıcılar, Vefa Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki O.B.'yi 90 bin TL değerindeki altınını ve 40 bin TL nakit parasını alarak kayıplara karışmıştı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliye yakalayarak gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kütahya'da telefon dolandırıcıları tutuklandı
Kütahya'da telefon dolandırıcıları tutuklandı
Kütahya'da telefon dolandırıcıları tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da telefon dolandırıcıları tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da telefon dolandırıcıları tutuklandı - Son Dakika
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