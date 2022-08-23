Kütahya 'da termik santralde yükleme sırasında üstlerine pompa düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Seyitömer, Altıntaş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da termik santralde pompanın altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.