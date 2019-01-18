Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Tipiye Yakalanan 4 Kişiye Helikopterli Kurtarma Operasyonu

Kütahya'da Tipiye Yakalanan 4 Kişiye Helikopterli Kurtarma Operasyonu

24 dakika önce

Yoğun kar yağışı yüzünden yaşamın olumsuz etkilendiği Kütahya'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında ulaşım kesilirken Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter timi kar ve tipi nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan dört vatandaşı kurtardı.

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Yoğun kar yağışı yüzünden yaşamın olumsuz etkilendiği Kütahya'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında ulaşım kesilirken Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter timi kar ve tipi nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan dört vatandaşı kurtardı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:55 

Kütahya, Dünya
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