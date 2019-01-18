Kütahya'da Tipiye Yakalanan 4 Kişiye Helikopterli Kurtarma Operasyonu
24 dakika önce
Yoğun kar yağışı yüzünden yaşamın olumsuz etkilendiği Kütahya'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında ulaşım kesilirken Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter timi kar ve tipi nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan dört vatandaşı kurtardı.
Yoğun kar yağışı yüzünden yaşamın olumsuz etkilendiği Kütahya
'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında ulaşım kesilirken Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter timi kar ve tipi nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan dört vatandaşı kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:55
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