Son Dakika Haberleri: Kütahya'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Kütahya'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Özmen (60) yönetimindeki 34 JJ 0067 plakalı tır, Emet- Çavdarhisar kara yolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen İsmail Aslan'ın (37) kullandığı zirai alet yüklü 43 NR 712 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü Aslan olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan tır şoförü Özmen, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonette sıkışan sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Doktor Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:52 Kaynak: AA
Emet, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağabeyini öldüren caniden yeğenine: Siz asıl şöleni kaçırdınız Muammer Güler, Hrant Dink davasında ifade verdi Sinop'ta kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Polisi öldüren Astsubaya müebbet hapis istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]