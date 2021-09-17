Üye Girişi
Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

17.09.2021 10:08
Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Kütahya'da tır ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci toplam 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da tır ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Y.A.'nın yönetimindeki 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada, servis şoförü Y.A. ve isimleri belirtilmeyen 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı
Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlar ile ilgili açıklamaları sonrası denetimler sıklaştı 10:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlar ile ilgili açıklamaları sonrası denetimler sıklaştı Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı 10:47 Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu 10:40 Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum 10:27 Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum İstediği şarkı çalınmayınca ortalığı karıştırdı! Silahı eline alan öfkeli adam, gazinoya kurşun yağdırdı 10:10 İstediği şarkı çalınmayınca ortalığı karıştırdı! Silahı eline alan öfkeli adam, gazinoya kurşun yağdırdı Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi 09:58 Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı 09:50 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı Camdaki Kız'ın gündem olan dürbün sahnesi! Feride, gerdeğe giren Sedat ve Nalan'ı karşı binadan izledi 09:35 Camdaki Kız'ın gündem olan dürbün sahnesi! Feride, gerdeğe giren Sedat ve Nalan'ı karşı binadan izledi

Son Dakika Haberleri
10:59 Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor
10:47 Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı
10:45 Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı
10:40 Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
10:28 16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı
10:26 Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum
10:03 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı
09:58 Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi
09:53 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı
09:49 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı
Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor         
10:59
Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek         
10:54
Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı         
10:46
16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı 16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı         
10:28
Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor         
10:14
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı         
09:53
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı         
08:00
16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti         
22:34
Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü         
22:23
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 11:07:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement