Kütahya'da tır ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Y.A.'nın yönetimindeki 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada, servis şoförü Y.A. ve isimleri belirtilmeyen 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika