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Tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı

17.09.2021 09:00

Kütahya'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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