KÜTAHYA'DA TIR, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA TIR, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

02.04.2022 14:36

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan talaş yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi.

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan talaş yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Özkan (42) hayatını kaybetti, TIR sürücüsü Enes Göçmen (28) ise yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Tunçbilek kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Bursa yönüne giden Enes Göçmen yönetimindeki 43 AAU 042 plakalı talaş yüklü TIR, kontrolden çıkıp, aynı yöndeki Ali Özkan'ın kullandığı 43 RT 281 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Ali Özkan'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Enes Göçmen ise ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'DA TIR, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KÜTAHYA'DA TIR, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KÜTAHYA'DA TIR, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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Ali Özkan, Otomobil, Göçmen, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA TIR, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


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