Kütahya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yaralanan otomobil sürücüsü Işıklar, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya 'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

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