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Kütahya'da tırtıl istilası

1 saat önce

Kütahya'da tırtıl istilasıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti.

Kütahya'da tırtıl istilası

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti.

Alınan bilgiye göre, İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki ormanlık alanı bir tırtıl türü istila etti. Yaklaşık 20 hektarlık orman alanında ağaç yaprağı kalmadı.

Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülen tırtıllar, kısa sürede ağaçlardaki ve bazı bitki türlerindeki yaprakları yok etti. Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil rengini bozkıra bıraktı.

Tüfekçikonak mahallesi önceki muhtarı Hüseyin Ordu, çok kısa bir sürede tırtılların, ormanın büyük bir bölümüne zarar verdiğini ifade etti.

Ordu, "Bu böcekler burayı 3 günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle Gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor" dedi.

Kütahya'da tırtıl istilası

Domaniç, Kütahya, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
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Ormanı istila eden tırtıllar, ağaçlarda yaprak bırakmadı
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