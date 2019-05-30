Son Dakika Haberleri: Kütahya'da titanyum ele geçirildi
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Kütahya'da titanyum ele geçirildi

25 dakika önce

Kütahya'da, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 606 gram titanyum ele geçirildi.

Kütahya'da titanyum ele geçirildi, System.String[]
Kütahya'da, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 606 gram titanyum ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinden yola çıkan bir otomobilde titanyum olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
İçinde bir şüphelinin bulunduğu araç, ilçe yakınında jandarma ekiplerince durduruldu.
Otomobilde yapılan aramalarda, gizli bir bölmede iki parça halinde 606 gram titanyum ile ruhsatsız tabanca bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlerde radyasyona rastlanmadı. Daha sonra titanyum, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün bu maddeyi, satmak amacıyla yurt dışından kaçak getirdiğini söylediği öğrenildi.
Titanyumun uzay, uçak, füze, tıp, boya, plastik endüstrilerinde kullanıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:13 Kaynak: AA
Jandarma, Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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