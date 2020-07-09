Kütahya'da toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

Kütahya'da toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kütahya'da bir okulun temel güçlendirme çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da bir okulun temel güçlendirme çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Okmeydanı Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Ortaokulu bahçesinde, binanın temelinin güçlendirilmesi amacıyla iş makinesiyle kazı yapılırken toprak kayması meydana geldi.

Omuzlarına kadar göçük altında kalarak yaralanan Yusuf Aksakal (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu işçinin kurtarılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve 112 Acil Servis görevlilerince olay yerinde çalışma başlatıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarılan işçiler, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Okmeydanı, Menderes, Kütahya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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