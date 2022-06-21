Kütahya'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Kütahya'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

21.06.2022 14:03
Kütahya'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalarak yaşamını yitiren Ali Candan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalarak yaşamını yitiren Ali Candan, son yolculuğuna uğurlandı.

Candan için Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, törende yaptığı konuşmada, genç bir mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Onun görev yaptığı 8 yıl boyunca aidiyet duygusu içinde çalıştığını belirten Damcı, "Ali Candan kardeşimiz çevresine sevgi ve saygısını hiç eksik etmemiştir. Kazadan saatler önce sosyal medyadan 'Her nefis ölümü tadacaktır" ayetini paylaşması, öğle arasında bir tanıdığına kan vermek için hastaneye gitmesi, onun şehitlik makamına koşarak gitmesinin bir göstergesidir." dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Candan'ın tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Aslanapa ilçesi Yalnızsaray köyüne götürülen cenaze, köy mezarlığında toprağa verildi.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında dün meydana gelen toprak kaymasında iki işçi toprak altında kalmıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda işçilerden Mehmet Ali Kıyak'ı (42) yaralı kurtaran ekipler, bir süre sonra Ali Candan'ın (42) cansız bedenini toprak altından çıkarmıştı.

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Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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