Kütahya'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince gerçekleştirilen Kütahya Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye, Sinovac ve BioNTech aşısından sonra Oxford aşısını da getirecek

Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu

BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil