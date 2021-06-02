Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 217 bin 96 oldu - Son Dakika

Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 217 bin 96 oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 4 bin 187 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 386 artışla 217 bin 96 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 4 bin 187 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 386 artışla 217 bin 96 oldu.


TUİK verilerine göre, Kütahya'da 2021 yılı Nisan ayında 2 bin 736 otomobil, 92 minibüs, 33 otobüs, 646 kamyonet, 118 kamyon, 243 motosiklet, 315 traktör ve 4 özel amaçlı taşıt devri yapıldı. Kütahya genelindeki motorlu kara taşıtlarının 108 bin 338'i otomobil, 3 bin 739'u minibüs, bin 823'ü otobüs, 27 bin 845'i kamyonet, 7 bin 283'ü kamyon, 32 bin 645'i motosiklet, 34 bin 839'u traktör, 584'ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor. - KÜTAHYA

Otomobil, Kütahya, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 217 bin 96 oldu - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:01:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 217 bin 96 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]