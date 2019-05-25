Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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İstanbul'u Etkisi Altına Alan Sağanak Yağışlar Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Saat Verdi!

Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira