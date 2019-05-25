Son Dakika Haberleri: Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Serkan Yılmaz (37) yönetimindeki 43 FR 332 plakalı otomobil, Emet- Tavşanlı kara yolunun Çöğürtlen mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yılmaz yaşamını yitirdi, otomobildeki Mehmet İşleyen ise ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan İşleyen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:16 Kaynak: AA
Tavşanlı, Emet, Kütahya, Güncel
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