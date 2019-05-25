Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Serkan Yılmaz
(37) yönetimindeki 43 FR 332 plakalı otomobil, Emet- Tavşanlı
kara yolunun Çöğürtlen mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yılmaz yaşamını yitirdi, otomobildeki Mehmet İşleyen ise ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan İşleyen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.