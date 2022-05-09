Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı

09.05.2022 16:30

Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu 25. kilometresi Örenköy Mevkii'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 UP 0546 plakalı TIR'ın arıza yapması sebebiyle, sürücüsü aracı emniyet şeridine aracı park etti . Aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman Gülmezer yönetimindeki 43 AB 033 plakalı otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü S.G. ise yaralandı. Yaralı S.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rahime Gülmezer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLAR
500
ANTALYA-EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ANTALYA-EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Azra'yı katledip 13 parçaya ayıran cani, mahkemede konuştu: İstemeden ölümüne neden oldum
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
16:30 Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a "Gülşen" benzetmesi
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
16:11 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!
16:08 Bitcoin sert çakıldı! Son 10 ayın en düşük seviyesinde
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement