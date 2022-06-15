Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

15.06.2022 16:24
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin yoldan çakarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kütahya'da otomobilin yoldan çakarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolu 5. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Y. idaresindeki 34 DHN 309 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak Yaşar Yanak yaralandı. Yarılalar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 50 yaşındaki Yaşar Yanık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi Kalp krizi geçiren belediye başkanı Eskişehir'de operasyon geçirdi Kütahya'da trafik kazasında baba öldü, oğlu ağır yaralandı Kütahya'da trafik kazasında baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:08:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement