Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak Yaşar Yanak yaralandı. Yarılalar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 50 yaşındaki Yaşar Yanık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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