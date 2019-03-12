Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü
46 dakika önce
Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kütahya
'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar
yolunun 38. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet D. idaresindeki 43 VA 512 plakalı otomobil ile Mesut Taşçı yönetimindeki 64 AB
319 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ahmet D. kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:07 Kaynak: İHA
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