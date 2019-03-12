Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü

46 dakika önce

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet D. idaresindeki 43 VA 512 plakalı otomobil ile Mesut Taşçı yönetimindeki 64 AB 319 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ahmet D. kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:07 Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa
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