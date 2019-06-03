Son Dakika Haberleri: Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

9 dakika önce

Kütahya'da hafif ticari araçla servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'da hafif ticari araçla servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Saygılı (44) yönetimindeki hafif ticari araç, Zafertepe Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi yolunda karşı yönden gelen Mevlüt Kesmez'in kullandığı 43 S 204 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Saygılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar Kesmez ile araçta bulunan Sema Şimşek, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:45 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya, Güncel
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