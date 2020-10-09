Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Trafik kazası, Tavşanlı ilçesi Kuruçay kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden Sezai Gümüşay yönetimindeki 26 UL 191 plakalı hafif ticari araç, Kuruçay caddesinden çevre yoluna seyir halinde olan Ertuğrul Aşık'ın kullandığı 43 HH 301 plakalı motisklete ve Tevfik Gülpınar'ın kullandığı 43 UH 655 plakalı motosiklete çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüleri yaralanırken Ertuğrul Aşık'ın kullandığı motosiklette bulunan Kasım Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.