Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

09.10.2020 22:28

Son dakika 3. sayfa haberi... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Trafik kazası, Tavşanlı ilçesi Kuruçay kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden Sezai Gümüşay yönetimindeki 26 UL 191 plakalı hafif ticari araç, Kuruçay caddesinden çevre yoluna seyir halinde olan Ertuğrul Aşık'ın kullandığı 43 HH 301 plakalı motisklete ve Tevfik Gülpınar'ın kullandığı 43 UH 655 plakalı motosiklete çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüleri yaralanırken Ertuğrul Aşık'ın kullandığı motosiklette bulunan Kasım Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Gülpınar, Tavşanlı, Kütahya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Son Dakika: Önümüzdeki 1 ay içinde en az 2 aşıda insan denemeleri aşamasına geçilecek İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor         
21:21
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi         
18:38
Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi         
18:00
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım         
16:47
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 22:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei