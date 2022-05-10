Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

10.05.2022 00:05
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı Karayolu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet C.E. yönetimindeki 43 AE 611 plakalı otomobil ile, Süleyman D.'nin idaresindeki 43 FR 972 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 43 FR 912 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunanlardan 72 yaşındaki Sabriye Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, Süleyman D. ve Nail D. ambulanslarla Kütahya Evliya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi hayatını kaybetti Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi hayatını kaybetti

Tavşanlı, Otomobil, Kütahya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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