Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı Karayolu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet C.E. yönetimindeki 43 AE 611 plakalı otomobil ile, Süleyman D.'nin idaresindeki 43 FR 972 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 43 FR 912 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunanlardan 72 yaşındaki Sabriye Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, Süleyman D. ve Nail D. ambulanslarla Kütahya Evliya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA