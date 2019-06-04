Son Dakika Haberleri: Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

57 dakika önce

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zehra B. yönetimindeki 16 NAE 28 plakalı otomobil, Kütahya- Afyonkarahisar kara yolunun 33. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Mesut, Zehra ve Mehmet Batu Cankale ile İrem Melisa Kök yaralandı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mesut Cankale (34), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:25 Kaynak: AA
Kütahya, Güncel
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