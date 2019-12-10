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Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ali Osman Şener (37) yönetimindeki 16 AEF 253 plakalı kamyonet, Kütahya- Gediz kara yolunun 27. kilometresindeki Kireç Rampası mevkisinde aynı yöne giden İbrahim Aydın'ın kullandığı 03 KE 611 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü Aydın, AFAD ekiplerince kurtarıldıktan sonra Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İbrahim Aydın, Kütahya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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